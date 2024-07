Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (27/07) pelo Brasileirão

Botafogo x Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado (27/07), pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Globo e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo acumula 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 31 gols marcados e 16 gols sofridos no Brasileirão. O Fogão vem de um empate em 2 a 2 contra o São Paulo fora de casa e segue na liderança do Campeonato Brasileiro.

Já o Cruzeiro soma 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 25 gols marcados e 20 gols sofridos. O Cabuloso superou o Juventude na última rodada e pode entrar no G4 caso vença o Botafogo. Atualmente, o time é o 5º colocado.

Botafogo x Cruzeiro: prováveis escalações

Botafogo: John; Suárez, Bastos, Barboza e Marçal (Hugo); Allan (Danilo Barbosa), Gregore, Tchê Tchê, Savarino e Luiz Henrique; Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Cruzeiro: Cássio; William, Lucas Villalba, João Marcelo e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero (Walace) e Matheus Henrique (Barreal); Matheus Pereira, Lautaro Díaz (Arthur Gomes) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 27 de julho de 2024, 21h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)