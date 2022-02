Botafogo SP x Corinthians: onde assistir e horário do jogo de hoje (19) pelo Campeonato Paulista

As equipes Botafogo SP x Corinthians entram em campo às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (19/02) para disputar o Campeonato Paulista. O duelo acontecerá no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Botafogo SP x Corinthians ao vivo?

A partida Botafogo SP x Corinthians pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming HBO Max, Paulistão Play e Estádio TNT Sports, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Botafogo SP x Corinthians chegam para o jogo?

Atualmente, o Corinthians lidera o Grupo A com 13 pontos. São seis pontos à frente do Água Santa. O time acumula vitórias – uma delas foi de 3 a 0 contra o São Bernardo.



Já o Botafogo-SP chegou a ganhar do Ponte Preta, fora de casa, mas ainda não venceu dentro de casa em 2022. A equipe do interior - Grupo C- está com 11 pontos, dois pontos do líder Palmeiras.

Possíveis escalações

Botafogo SP: Deivity (Rafael Pascoal); Marlon, Diego Guerra, Joseph, Joaquim e Jean Victor; Emerson Santos, Tárik e Filippe Soutto; Dudu (Matheus Carvalho) e Tiago Reis. Técnico: Leandro Zago - Desfalques: Mantuan (transição física) - Pendurados: Marlon, Jean Victor e Matheus Carvalho.

Corinthians: Cássio; João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz; Gustavo Silva (Willian), Giuliano (Roni), Paulinho (Renato Augusto) e Gustavo Mantuan; Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro - Desfalques: Gabriel Pereira (Covid-19); Fagner e Gil (controle de carga); Jô (dores no joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo). Pendurados: Fábio Santos

Ficha técnica

Botafogo SP x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2022, às 18h30