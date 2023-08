Botafogo pode contratar atacante após lesão de Tiquinho? Veja o que pensa o clube

O que espera o Botafogo sem a presença de Tiquinho Soares? Os resultados das análises de imagem trouxeram um sopro de otimismo à atmosfera do clube. Inicialmente, a diretoria nutria receios de que o atacante necessitasse de intervenção cirúrgica, porém, essa preocupação se dissipou ao constatar que tal procedimento não seria necessário. Com um prazo de recuperação de cinco semanas estabelecido para o retorno do jogador, a ideia de contratar um novo número 9 foi momentaneamente posta de lado.

Na noite do último domingo, os bastidores do futebol do Fogão ferveram. Mensagens ininterruptas chegavam, carregando consigo propostas de centroavantes atualmente disponíveis no mercado. O clube foi alvo de mais de 20 sugestões. Antes da divulgação dos resultados das análises médicas, a direção havia conduzido consultas e sondagens com o intuito de avaliar valores e estabelecer potenciais alvos, caso a lesão de Tiquinho se mostrasse mais grave.

Um dos nomes examinados pela diretoria foi o de Islam Slimani, um argelino de 35 anos que deixou sua marca no Sporting, de Portugal, e está sem clube desde sua saída do Anderlecht, da Bélgica, no mês anterior. Todavia, as negociações não avançaram após o diagnóstico que indicou que Tiquinho não ficaria afastado dos gramados por um longo período.

A atual posição do clube é depositar confiança nos jogadores já presentes no elenco: Janderson, Matheus Nascimento e o recém-chegado Valentin Adamo. A abordagem vigente é optar por não realizar contratações adicionais e oferecer oportunidades aos atletas existentes.

Bruno Lage adota uma postura similar. O treinador demonstra satisfação com Janderson e não manifesta intenção de "solicitar reforços" à diretoria. O jogador de camisa 39 tem desfrutado de mais tempo em campo nos jogos recentes, desde que o treinador assumiu o comando da equipe.

O primeiro desafio sem o craque será nesta quarta-feira, contra o Guaraní-PAR, no estádio Defensores del Chaco, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Alvinegro já garantiu uma vantagem ao vencer o jogo de ida por 2 a 1 e agora possui a possibilidade de avançar às quartas de final com um empate.