Botafogo faz contato para contratar Martín Ojeda, do Godoy Cruz

O Botafogo decidiu ficar de olho no futebol sul-americano para reforçar a equipe na janela do meio de ano. O clube carioca informou que iniciou conversas para contratar Martín Ojeda, atacante de 23 anos do Godoy Cruz, da Argentina.

A diretoria do Glorioso fez contatos oficiais com o empresário do jogador há duas semanas quando o agente esteve no Rio de Janeiro para acompanhar uma partida do Brasileirão. Desde então, o clube mantém contatos e trabalha com a parte para formalizar uma proposta oficial.

Internamente, o Botafogo entende que a negociação vai envolver altas cifras. O clube avalia o jogador positivamente e discute a forma de pagamento antes de fazer a proposta junto ao Godoy Cruz, que ainda não recebeu nada. O staff do atleta também trabalha pelo mesmo lado.

Martín Ojeda é um dos destaques do futebol argentino em 2022. O atacante tem sete gols e sete assistências em 21 jogos na temporada e foi um dos melhores jogadores da Copa de La Liga Argentina.

O argentino é jogador de lado de campo, atuando preferencialmente pela direita. Ele também chegou a atuar na esquerda durante o ano pelo Godoy Cruz, mas tem o lado direito como o preferido.

Outra opção que o Botafogo monitora para o setor é Daniel Ruiz, do Millonarios-COL. O clube também negocia com Carlos Eduardo, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, e já fechou a contratação de Fernando Marçal.