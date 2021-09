VÍDEO: Botafogo chega a Belém para encarar o Remo e é recebido com festa por torcedores

A delegação do Botafogo-RJ desembarcou no início da madrugada desta sexta-feira (3), no aeroporto internacional de Belém, para o jogo contra o Remo, marcado para o sábado (4), às 19h30, no Baenão, pela 22ª rodada do Brasileirão Série B. Os jogadores comissão técnica do Fogão foram recebidos com festa por torcedores no saguão do aeroporto.

A torcida do Glorioso marcou presença e prestigiou a chegada dos atletas, que retribuíram com fotos e autógrafos em camisas e bandeiras. Com uma boa sequência desde a chegada do técnico Enderson Moreira, o Botafogo tenta se manter no G4. Atualmente é o quarto colocado com 35 pontos e encara o Remo, que ocupa a 12ª posição com 27.

Assista

Fotos

Sem a presença do atacante Rafael Navarro que está suspenso, além de Ronald e Diego Gonçalves que estão em transição se recuperando de contusões, o técnico Enderson Moreira busca um atacante para formar a dupla de ataque com Chay. No último confronto entre as equipes, no primeiro turno da Série B, o Botafogo venceu o Remo pelo placar de 3 a 0, em jogo realizado o Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ).

Treino

A equipe botafoguense está hospedada em um hotel no bairro do Umarizal, em Belém. No início da noite desta sexta os atletas farão um treinamento no Estádio da Curuzu.

Agenda

Remo x Botafogo se enfrentam às 19h30 deste sábado (4), no Baenão, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance, com pré e pós-jogo no OLiberal.com.