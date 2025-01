Borussia Dortmund x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Leverkusen disputam hoje, sexta-feira (10/01), a 16° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Leverkusen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Borussia Dortmund é o 6° colocado da Bundesliga e acumula 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 22 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Alemão, com 2 vitórias no período.

Já o Leverkusen está na vice-liderança com 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 37 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 9 vitórias, considerando todas as competições nas quais joga.

Borussia x Bayer Leverkusen: prováveis escalações

Leverkusen: Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapié; Xhaka (Andrich), Palacios, Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Schick. Técnico: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton (Kabar), Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Malen, Sabitzer, Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Bundesliga

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 10 de janeiro de 2025, 16h30