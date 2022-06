Borussia Dortmund acerta contratação do atacante Haller, do Ajax

O Borussia Dortmund anunciou quem será o novo centroavante da equipe. Após perder Erling Haaland para o Manchester City, o clube alemão acertou a contratação do atacante marfinense Sébastian Haller, do Ajax.

De acordo com informações de portais holandeses e alemães, a confirmação ainda não aconteceu a pedido da equipe de Amsterdã, que prefere que a transferência conste no próximo balanço financeiro. O anúncio deve ser a partir do dia 1º de julho.

O time germânico desembolsará 33 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões) pelo marfinense, que é um dos principais nomes do Ajax atualmente. Ele assinará contrato de quatro temporadas, até junho de 2026.

Esta será a segunda passagem de Haller pela Alemanha. Entre 2017 e 2019 ele jogou pelo Eintracht Frankfurt. Contratado pelo Ajax no início do ano passado, o centroavante marcou 47 gols em 65 partidas. Na temporada 2021/22, foram 34 em 43 jogos.