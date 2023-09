Bola de Ouro: Vinicius Jr é o finalista do prêmio; Ederson na lista de melhores goleiros do mundo

A revista France Football anunciou nesta quarta-feira (6) a lista dos finalistas ao Bola de Ouro, prêmio dado aos melhores jogadores do mundo na temporada 2022-23. São 30 finalistas indicados e o único brasileiro a compor a lista é o atacante Vinicius Jr, do Real Madrid.

Além do prêmio entregue ao melhor jogador, também será escolhido o melhor goleiro, melhor jogador sub-21 e a melhor jogadora do mundo. Ederson, do Manchester City-ING, é também o único brasileiro entre os finalistas do Troféu Yashin, de melhor goleiro do mundo.

Confira a lista dos 30 indicados ao troféu Bola de Ouro 2023:

André Onana (Camarões/Inter de Milão-ITA e Manchester United-ING)

Antoine Griezmann (França/Atletico de Madrid-ESP)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City-ING)

Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal-ING)

Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa-ING

Erling Haaland (Noruega/Manchester City-ING)

Harry Kane (Inglaterra/Tottenham-ING e Bayern de Munique-ALE)

Ilkay Gündogan (Alemanha/Manchester City-ING e Barcelona-ESP)

Jamal Musiala (Alemanha/Bayern de Munique-ESP)

Josko Gvardiol (Croácia/Red Bull Leipzig-ALE e Manchester City-ING)

Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund-ALE e Real Madrid-ESP)

Julián Álvarez (Argentina/Manchester City-ING)

Karim Benzema (França/Real Madrid-ESP e Al-Ittihad-ARA)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City-ING)

Kim Min-Jae (Coreia do Sul/Napoli-ITA e Bayern de Munique-ALE)

Kvhicha Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli-ITA)

Kylian Mbappé (França/PSG-FRA)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milão-ITA)

Lionel Messi (Argentina/PSG-FRA e Inter Miami-EUA)

Luka Modric (Croácia/Real Madrid-ESP)

Martin Odegaard (Noruega/Arsenal-ING)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool-ING)

Nicolo Barella (Itália/Inter de Milão)

Randal Kolo Muani (França/Eintracht Frankfurt-ALE e PSG-FRA)

Robert Lewandowski (Polônia/Barcelona-ESP)

Rodri (Espanha/Manchester City-ING)

Ruben Dias (Portugal/Manchester City-ING)

Victor Osimhen (Nigéria/Napoli-ITA)

Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid-ESP)

Yassine Bounou (Marrocos/Sevilla-ESP e Al-Hilal-ARA)

Confira os indicados ao Troféu Yashin de melhor goleiro:

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid-ESP)

Marc Ter Stegen (Alemanha/Barcelona-ESP)

Mike Maignan (França/Milan-ITA)

André Onana (Camarões/Inter de Milão-ITA e Manchester United-ING)

Yassine Bonou (Marrocos/Sevilla-ESP e Al Nassr-ARA)

Ederson (Brasil/Manchester City-ING)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa-ING)

Aaron Ramsdale (Inglaterra/Arsenal-ING)

Dominik Livakovic (Croácia/Dínamo Zagreb-CRO e Fenerbahçe-TUR)

Brice Samba (França/Lens-FRA)

A cerimônia de premiação do troféu Bola de Ouro será no dia 30 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.