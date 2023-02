Bochum x Borussia Dortmund: onde assistir e horário do jogo hoje (08/02) pela Copa da Alemanha

As equipes Bochum x Borussia Dortmund disputam nesta quarta-feira (08/02) as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rewirpower, em Bochum. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bochum x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida Bochum x Borussia Dortmund pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Bochum x Borussia Dortmund​ chegam para o jogo?

Bochum iniciou na competição com uma vitória de 3 a 0 sobre Viktoria Berlin, que foi seguida de outra de 1 a 0 contra Elversberg.

Já Borussia Dortmund estreou com uma vitória de 3 a 0 sobre 1860 München. Depois, derrotou Hannover por 2 a 0.

Prováveis escalações

Borussia: Kobel; Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Ozcan; Adeyemi, Reyna, Malen; Moukoko. Técnico: Edin Terzic.

Bochum: Riemann; Janko, Ordets, Masovic, Soares; Losilla, Kunde; Asano, Stoger, Holtmann; Hofmann. Técnico: Thomas Letsch.

FICHA TÉCNICA

Bochum x Borussia Dortmund

Copa da Alemanha

Local: Estádio Rewirpower, em Bochum

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2023, 16h45