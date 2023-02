Al Ahly x Real Madrid: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (08/02) pelo Mundial de Clubes

As equipes Al Ahly x Real Madrid disputam nesta quarta-feira (08/02) a semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Al Ahly x Real Madrid ao vivo?

A partida Al Ahly x Real Madrid pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo e SporTV, pela plataforma FIFA+ e pela CazéTV, na Twitch e no Youtube; a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Al Ahly x Real Madrid​​​ chegam para o jogo?

No Mundial, Al Ahly já soma uma vitória de 3 a 0 sobre Auckland City e outra de 1 a 0 sobre Seattle Sounders.

Já o Real Madrid ainda não jogou nesta edição da competição. A equipe é a maior campeã da história do Mundial de Clubes, com um total de 7 títulos, sendo o último de 2018.

Escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Alaba; Kroos, Tchouameni e Modric; Valverde, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdelmonem e Maaloul; Fathi, Dieng e El Solia; Tau, Sherif e Abdel Kader. Técnico: Marcel Koller.

FICHA TÉCNICA

Al Ahly x Real Madrid

Mundial de Clubes da FIFA

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2023, 16h