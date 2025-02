Boca Juniors x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/02) pelo Argentino

Boca Juniors x Independiente Rivadavia disputam hoje, terça-feira (11/02), a 5° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boca Juniors x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nessa edição da Série A argentina, o Boca Juniors já empatou sem gols com os Argentinos Juniors, empatou por 1 a 1 com Unión de Santa Fe, venceu Huracán por 2 a 1 e perdeu para o Racing por 2 a 0.

Já o Independiente passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Newell's Old Boys, um empate sem gols com o Barracas Central, uma vitória de 3 a 0 sobre o Belgrano e um empate de 2 a 2 com o Estudiantes.

Boca Juniors x Independiente Rivadavia: prováveis escalações

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Frank Fabra (Lautaro Blanco); Williams Alarcón, Tomas Belmonte; Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Alan Velasco. Técnico: Fernando Gago.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauro Peinipil, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maurucio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Luis Sequeira; Víctor Ramis, Sebastián Villa. Técnico: Alfredo Berti.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Independiente Rivadavia

Campeonato Argentino

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2025, 20h