Boavista x Braga: veja horário e escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Campeonato Português

Boavista x Braga disputam hoje, segunda-feira (26/02), a 23° rodada do Campeonato Português. O jogo começará às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Bessa Século XXI, em Porto, Portugal. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Boavista x Braga?

A partida entre Boavista x Braga não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Boavista x Braga chegam para o jogo?

Boavista é o 12° colocado do Campeonato Português com 6 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 30 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Braga ocupa a 4° posição da competição e soma 13 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 33 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Boavista x Braga: prováveis escalações

Boavista: Goncalves; Agra, Awaziem, Abascal, Onyemaechi; Lourenco, Perez, Makouta; Watai, Morais, Bozenik.

Braga: Matheus; Mendes, Fonte, Niakate, Borja; Pizzi, Moutinho; Fernandes, Zalazar, Ruiz; Banza.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Braga

Campeonato Português

Local: Estádio do Bessa Século XXI, em Porto, Portugal

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2024, 17h15