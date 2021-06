Legalizado, Paulo Rangel vira opção do técnico Robson Melo no duelo diante do Imperatriz

Com Paulo Rangel já regularizado com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o técnico Robson Melo tem mais opção no ataque do Paragominas para o duelo com o Imperatriz-MA, pela terceira rodada do Brasileiro da Série D - grupo A2. O jogo será sábado (19), em Imperatriz, interior do Maranhão.

Contratado no começo da semana, o atacante participou dos treinos do Jacaré. Deve começar jogando com Aleilson, devido a lesão de Veraldo, que não acompanhou a delegação. Paulo Rangel foi destaque da Tuna na conquista do vice-campeonato paraense e artilheiro do time luso, com 8 gols.

O zagueiro Douglas, também lesionado, não seguiu para Imperatriz.

Robson Melo relacionou 21 jogadores para o confronto com o Cavalo de Aço no ‘Frei Epifânio D’Abadia’, às 16h do sábado (19).

Goleiros: Gustavo Recife e Dida;

Zagueiros: Robinho, Wellyson e Fernando;

Laterais: Michel Silva, André Radija e Leandro Cabecinha;

Volantes: Paulo de Thacio, Biro, Derlan e Dutra;

Meias: João Neto, Edicleber, Kaikinha e Deylan

Atacantes: Aleilson, Paulo Rangel, Buiú, Mauro Ajuruteua e Michel Santos.