Betis x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) por La Liga

Real Betis x Girona disputam hoje, quinta-feira (15/08), a primeira rodada do Campeonato Espanhol 2024, La Liga. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Betis x Girona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição de La Liga, Betis ficou em 7° lugar com 14 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, 48 gols marcados e 45 gols sofridos. Em seus últimos amistosos, o time empatou por 1 a 0 com Leverkusen, empatou sem gols com Cádiz, e venceu Al Ittihad por 4 a 1.

Já Girona foi o 3° colocado e acumulou um total de 25 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 85 gols marcados e 46 gols sofridos. Recentemente, a equipe passou por uma derrota de 3 a 2 para Bournemouth, outra de 4 a 0 para Newcastle e uma vitória de 2 a 0 sobre Napoli.

VEJA MAIS

Betis x Girona: prováveis escalações

Betis: Sem informações

Girona: Sem informações

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Girona

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 15 de agosto de 2024, 16h30