Valim, do Botafogo, sofre traumatismo torácico e craniano após entrada forte de zagueiro; vídeo

O meia Bernardo Valim, do Botafogo, foi encaminhado a um hospital em Franca para exames de imagem no tórax e na cabeça após ter sofrido uma entrada fortíssima de Maycon, zagueiro do Tiradentes, no primeiro tempo do jogo dessa terça-feira (02) pela estreia na Copa São Paulo de 2024.

Em uma disputa de bola na intermediária, Valim acabou caindo muito feio no gramado, após uma entrada com força excessiva do jogador da equipe piauiense. E, por incrível que pareça, o árbitro João César Ferreira da Silva Júnior (SP) não deu nem cartão amarelo.

Conforme informado pelas redes sociais do Botafogo, Valim sofreu um traumatismo torácico seguido de traumatismo craniano e que seguirá no hospital em período de observação.

Bernardo Valim precisou ser substituído aos 21 minutos do primeiro tempo, por Andrezinho. O jogador já estava se sentindo melhor no banco de reservas antes de ser levado ao hospital.

Aos 17 anos, Valim tem passagens por seleções de base e já está integrado ao elenco principal do Botafogo desde o fim de 2022, quando fez parte do grupo que viajou para Londres para os amistosos contra Charlton e Crystal Palace e é tratado como uma joia por todos no clube.

Assista o lance: