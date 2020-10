Benja muda cláusula de exclusividade com a Disney para assinar com o SBT

O 'SBT' acertou com um grande nome do jornalismo esportivo para sua grade esportiva. Trata-se do apresentador Benjamin Back, que permanece nos canais 'Fox Sports', da 'Disney'. Para isso, o jornalista teve que entrar em um acordo com o grupo do Mickey para trabalhar nas duas emissoras. A informação foi publicada pelo 'Uol'.

Benja tinha em seu contrato uma cláusula de exclusividade com a Disney, que precisou ser mexida para que o jornalista assumisse um programa no SBT. Ainda segundo o 'Uol', o jornalista tem contrato com a Disney até março de 2021 e o grupo americano tem interesse na renovação do vínculo.

O jornalista será encarregado de apresentar o programa "Arena SBT", atração que retorna ao canal após seis anos. O formato irá ao ar às segundas-feiras, às 23h45, logo após o "Programa do Ratinho". Ao lado dele, Mauro Beting e Téo José devem integrar a mesa de comentaristas.