Belarus x Luxemburgo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/10) pela Liga das Nações

Belarus x Luxemburgo disputam hoje, terça-feira (15/10), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), na ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bielorrússia x Luxemburgo a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Belarus empatou sem gols com a Bulgária, venceu Luxemburgo por 1 a 0 e empatou sem gols com a Irlanda do Norte.

Além de sua derrota pra Belarus, Luxemburgo soma uma derrota de 2 a 0 para a Irlanda do norte e um empate sem gols com a Bulgária.

Bielorrússia x Luxemburgo: prováveis escalações

Belarus: Lapoukhov; Parkhomenko, Volkov e Tsabelin; Yablonskiy, Ebong, Karpovich e Pechenin; Barkovsky, Antilevskyi e Shikavka. Técnico: Carlos Alós.

Luxemburgo: Moris; Bohnert, Carlson, Chanot, Dzogonic e Jans; Barreiro, Olesen e Martins; Sinani, Muratovic. Técnico: Petar Kostadinov.

FICHA TÉCNICA

Belarus x Luxemburgo

Nations League

Local: ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria

Data/Horário: 15 de outubro de 2024, 15h45