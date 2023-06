Belarus x Israel: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (16/06) pela Eurocopa

As seleções Belarus x Israel disputam nesta sexta-feira (16/06) as eliminatórias da Eurocopa. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ferenc Szusza, em Budapeste, Hungria. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Belarus x Israel ao vivo?

A partida Belarus x Israel pode ser assistida ao vivo pelo Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília)

Como Belarus x Israel chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Belarus perdeu para Suíça por 5 a 0 e para a Romênia por 2 a 1.

Já Israel passou por um empate de 1 a 1 com Kosovo e uma derrota de 3 a 0 para Suíça.

Prováveis escalações

Belarus: Plotnikov, Bykov, Volkov, Khadarkevich, Malkevich, Kovalev, Selyava, Yablonski, Bakhar, Ebong e Khvashchinskiy.

Israel: Glazer, Dasa, Vitor, Shlomo, Leidner, Haziza, Peretz, Lavi, Solomon, Baribo e Jaber.

FICHA TÉCNICA

Belarus x Israel

Eurocopa

Local: Estádio Ferenc Szusza, em Budapeste, Hungria

Data/Horário: 16 de junho de 2023, 15h45