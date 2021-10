Bayern de Munique faz cinco no primeiro tempo e goleia o Leverkusen no Alemão

Virou passeio. Pela oitava rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Bayer Leverkusen neste domingo e o time de Julian Nagelsmann atropelou o rival. Com cinco gols feitos no primeiro tempo, os bávaros venceram por 5 a 1, com gols de Lewandowski (duas vezes), Müller e Gnabry (duas vezes) para retomar a liderança. Schick descontou para os Leões.

SEMPRE ELE

Com apenas três minutos, o Bayern abriu o placar com o artilheiro Lewandowski. Kimmich cobrou falta na área, Upamecano desviou para o meio e o camisa 9, de letra, marcou. Aos 30, em contra-ataque, Davies limpou dentro da área e a bola sobrou para Lewa apliar.

COM DESVIO

A partir do segundo gol, foi uma avalanche contra o Bayer Leverkusen. Aos 34 minutos, depois de escanteio cobrado na área, o zagueiro Süle chutou para o gol, a bola desviou na coxa de Müller e traiu o goleiro Hrádecký. A arbitragem deu gol para o meia-atacante da camisa 25.

VIROU PASSEIO

O Bayer Leverkusen sentiu o golpe e sofreu mais dois gols num intervalo de dois minutos. Aos 35, na saída de bola, os donos da casa erraram e Müller achou lindo passe para Gnabry desviar e fazer o quarto. Aos 37, Gnabry partiu pela direita, tabelou com o Müller e marcou o quinto dos bávaros.

GOL DE HONRA

No segundo tempo, apesar do Bayern de Munique continuar pressionando em busca do sexto gol, quem balançou as redes foi o Bayer Leverkusen. O artilheiro Patrick Schick, aos dez minutos, recebeu passe de Florian Wirtz e marcou o gol de honra dos Leões.

SEQUÊNCIA

​Bayer Leverkusen e Bayern de Munique voltam a campo no meio de semana por competições europeias. Os Leões encaram o Real Betis pela Liga Europa, enquanto o time bávaro duela com o Benfica, pela Champions League. Na Bundesliga, o Leverkusen encara o Colônia na próxima rodada e o Bayern joga com Hoffenheim.