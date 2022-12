Barcelona x Espanyol: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (31/12) pela La Liga

As equipes Barcelona x Espanyol disputam neste sábado (31/12) a 15° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Barcelona x Espanyol ao vivo?

A partida Barcelona x Espanyol pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 10h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Barcelona x Espanyol chegam para o jogo?

Barcelona lidera La Liga com 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de 33 gols marcados e 5 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias.

Espanyol está em 16° lugar na competição e soma 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Balde (Bellerín), Christensen, Marcos Alonso e Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri e De Jong; Dembélé, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Espanyol: García; Gil, Cabrera, Calero (Gómez) e Oliván; Darder e Vinicius Souza; Lazo, Nico Melamed e Puado; Joselu. Técnico: Diego Martínez.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Espanyol

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 31 de dezembro de 2022, 10h