Barcelona volta a contar com Ronald Araújo após período lesionado

O Barcelona sofre com muitas lesões, mas há motivos para comemorar neste final de semana. Segundo o “Mundo Deportivo”, o zagueiro Ronald Araújo será opção para o técnico Ronald Koeman diante do Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. O uruguaio vinha tratando uma lesão sofrida no tornozelo esquerdo desde o início do mês.

O plano é fazer com que o defensor tenha alguns minutos em campo neste sábado e que possa estar 100% recuperado para encarar o Sevilla na próxima quarta-feira pela Copa do Rei. A expectativa é de que o jovem atue ao lado de Piqué, que também regressou aos gramados no duelo contra o PSG pela Champions League.

> Veja a tabela da La LigaPor um período da temporada, o técnico Ronald Koeman se viu sem Piqué, Araújo e Umtiti, mas todos estão aptos e saudáveis. Com isso, o holandês se viu obrigado a promover Óscar Mingueza do Barcelona B e o jovem tem conseguido minutos atuando tanto na zaga como também na lateral direita.