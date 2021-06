Barcelona sonha com contratações de Haaland ou Lautaro Martínez

Apesar do período complicado do ponto de vista econômico, o Barcelona acredita que pode gerar recursos para ir em busca de um jovem atacante talentoso na próxima janela de transferências. Segundo o "Sport", Haaland e Lautaro Martínez são as prioridades, embora o clube catalão saiba da dificuldade.

Os dirigentes blaugranas trabalham com a possibilidade de saída de alguns jogadores com o objetivo de abrir espaço na folha salarial da equipe e conseguir algum dinheiro com a venda para ser reinvestido. Segundo a imprensa local, Umtiti, Sergi Roberto e Pjanic são três nomes que podem deixar o conjunto culé.

O centroavante norueguês do Dortmund é o alvo número um, mas apesar da boa relação entre Mino Raiola, empresário do atleta, e Joan Laporta, presidente do Barça, o clube alemão não pensa em vendê-lo neste mercado. Além disso, as informações apontam que não haverá nenhuma novidade antes do fim da Eurocopa.

Lautaro Martínez é um caso mais acessível, uma vez que a Inter de Milão passa por uma profunda crise financeira. O clube italiano estaria disposto a negociar o argentino, mas o preço deve girar em torno de 80 milhões de euros (R$ 492 milhões). Mas para isso, o Barcelona pode ter que se desfazer de Dembélé ou Griezmann.

Até o momento, os blaugranas anunciaram as contratações de Aguero, Eric Garcia e Emerson, sendo os dois primeiros sem custos. O clube também está próximo de acertar a chegada de Memphis Depay para o ataque após o fim do contrato do holandês com o Lyon.