Barcelona se reúne com agentes de Gudogan, meio-campista do Machester City

O jogador Ilkay Gundogan, do time inglês Manchester City, pode ser um dos reforços do Barcelona após realizar reunião com diretores. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a reunião aconteceu nesta quinta-feira com os representantes do meia alemão e diretoria do Barcelona.

No final do contrato com o Manchester City, que dura até junho deste ano, Gundogan procura novas possibilidades e está pronto para assinar com um novo time.

O jornal ainda afirma que as polêmicas do Manchester City sobre fraudes financeiras podem influenciar na negociação do jogador. Ilkay Gundogan tem 32 anos e já passou pelo Borussia Dortmund, além de possuir grande papel de titular e três assistências na Premier League.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)