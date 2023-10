Barcelona e PSG vencem jogos na Champions League; confira os resultados

Oito jogos movimentaram a quarta-feira (25) na fase de grupos da Champions League. Entraram em campo os times das chaves E, F, G e H, com destaque para as vitórias de Barcelona, PSG e Manchester City, atual campeão da UCL.

No estádio Olímpico Lluis Companys, o Barcelona venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1. No outro jogo do grupo H, o Porto venceu fora de casa a equipe do Royal Antwerp por 4 a 1. Os dois times ocupam a primeira e segunda posição na tabela.

No Parque dos Príncipes, Mbappe faz um golaço e PSG venceu o Milan por 3 a 0, assumindo a liderança do chamado "Grupo da Morte" na Champions, com seis pontos, dois a mais que o Borussia Dortmund, que derrotou o Newcastle fora de casa, no outro jogo da chave, pelo placar de 1 a 0.

SAIBA MAIS



Já o Manchester foi até o Stade de Suisse e venceu o Young Boys por 3 a 1. Todos os gols saíram no segundo tempo: Akanji abriu o placar, Elia empatou com um belo gol de cobertura, e Haaland acrescentou dois para garantir a vitória para o time de Pep Guardiola. Na outra partida do grupo G, o RB Leipzig venceu em casa o Estrela Vermelha por 3 a 1. O City lidera a chave com nove pontos.

Pelo grupo E, o Feyenoord venceu a Lazio por 3 a 1, no estádio De Kuip. O único empate da rodada aconteceu entre Celtic e Atlético de Madrid, que ficaram no 2 a 2, em partida disputada no Celtic Park. O Feyenoord lidera o grupo com seis pontos, seguido do Atlético de Madrid, com cinco.

A próxima rodada da fase de grupos da Champions League será disputada nos dias 7 e 8 de novembro.