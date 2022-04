Barcelona de Guayaquil x Montevideo Wanderers: onde assistir hoje (07/04) pela Copa Sul-Americana

As equipes Barcelona de Guayaquil x Montevideo Wanderers entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (07/04), para disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida iniciará no Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Barcelona de Guayaquil x Montevideo Wanderers ao vivo?

A partida Barcelona de Guayaquil x Montevideo Wanderers pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Barcelona de Guayaquil x Montevideo Wanderers chegam para o jogo?

Barcelona de Guayaquil foi o líder da primeira rodada do Campeonato Equatoriano, onde somou 5 vitórias, 1 empate, 10 gols marcados e 3 gols sofridos. Nas três primeiras rodadas da Copa Libertadores, a equipe obteve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Os Wanderers já têm duas vitórias pela Copa Sul-Americana, ambas contra o Cerro Largo. Na Primeira Divisão Uruguaia, a equipe detém 3 vitórias e 4 empates, além de 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Prováveis escalações

Barcelona de Guayaquil: Burrai; B. Castillo, Carlos Rodríguez, Luca Sosa, Quiñónez; Piñatares, N. Molina; E. Valencia, J. Perlaza, D. Díaz e Mastriani. Técnico: Jorge Celico.

Wanderers: I. de Arrubarrena; Aguirre; Fracchia, E. García, J. Lacerda; Tellechea, S. Figueredo; Veglio, Quagliata, H. Rivero e M. Méndez. Técnico: Daniel Carreno.

Ficha técnica - Barcelona de Guayaquil x Montevideo Wanderers

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

Data/horário: 7 de abril de 2022, às 21h30