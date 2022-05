Banfield x Universidad Católica do Equador: onde assistir o jogo hoje (17/5) pela Copa Sul-Americana

As equipes Banfield x Universidad Católica do Equador entram em campo hoje, terça-feira (17/05), para disputar a 5° rodada da Copa Sul-Americana. A partida tem início às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Banfield x Universidad Católica ao vivo?

A partida Banfield x Universidad Católica pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Banfield x Universidad Católica chegam para o jogo?

Banfield e Universidad Católica são o lanterna e vice-lanterna do Grupo C da Libertadores, respectivamente.

O Banfield detém 1 vitória e 3 derrotas, além de 1 gol marcado e 4 gols sofridos.

Já Universidad soma 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

No dia 27 de abril, Universidad venceu Banfiel por 2 a 0, durante partida pela 3° rodada da Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Banfield: Bologna; Coronel, Maciel, Lollo, Cabrera; Domingo, Álvarez, Romero, Palacios; Perales e Cvitanich. Técnico: Diego Dabove.

Universidad Católica: Cuero; Minda, Mosquera, Ordóñez, Loor Requelme; Minda, Martínez, Clavijo Romero; Alzugaray, Borja e Díaz. Técnico: Miguel Rondelli.

Ficha técnica - Banfield x Universidad Católica do Equador

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/horário: 17 de maio de 2022, às 19h15