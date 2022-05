Bahia x Londrina: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (3/5) pela Série B do Brasileiro

As equipes Bahia x Londrina entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (03/05), para disputar uma partida adiantada da 6° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bahia x Londrina ao vivo?

A partida Bahia x Londrina pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Bahia x Londrina chegam para o jogo?

Bahia é o vice-líder da Série B e já passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 5 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Londrina ocupa a 12° posição da competição e acumula 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca e Daniel; Marco Antônio, Rildo e Davó. Técnico: Guto Ferreira.

Londrina: Matheus Nogueira; Luan, Saimon, Augusto e Felipe Vieira; João Paulo, Jean Henrique e Alan Ruschel; Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Técnico: Adilson Batista.

Ficha técnica - Bahia x Londrina

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/horário: 03 de maio de 2022, às 19h