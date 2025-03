Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/03) pelo Brasileirão

Bahia x Corinthians disputam hoje, domingo (30/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Pré-Libertadores; o Bahia venceu o Boston River por 1 a 0, superou o Vitória por 2 a 0, venceu o CSA por 2 a 1, empatou com Vitória por 1 a 1 e venceu o Ceará por 3 a 2.

Já o Corinthians passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, outra de 2 a 1 sobre Santos, mais uma de 2 a 0 contra o Barcelona, outra de 1 a 0 sobre o Palmeiras e um empate sem gols com essa mesma equipe.

VEJA MAIS

Bahia x Corinthians: prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe [Ronaldo]; Gabriel Xavier [Gilberto], Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri; Raniele, José Martinez, Carrilo, Garro; Memphis Depay [Ángel Romero] e Yuri Alberto. Técnico: Ramon Díaz.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 30 de março de 2025, 20h