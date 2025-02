Azulinos x Bicolores na disputa de artilharia

Grandes duelos por artilharia entre azulinos e bicolores foram memoráveis: Alcino x Marciano, Bira x Darío, Dadinho x Cabinho... Nos últimos anos, o Paysandu dominou, com Nicolas, Cassiano, Bergson e, novamente, Nicolas. No campeonato estadual, o último jogador do Remo a terminar como principal artilheiro foi Rafael Paty, em 2015.

Este ano, computadas todas as competições (Parazão, Supercopa Grão-Pará, Copa Verde e Copa do Brasil), o líder da artilharia geral é o bicolor Nicolas, com seis gols em 11 jogos (888 minutos, média de um gol a cada 148 minutos). O azulino Adailton é o segundo, com cinco gols em oito jogos (209 minutos, um gol a cada 42 minutos). Em seguida, aparecem Maxwell (Remo), Rossi (Paysandu) e Peu (São Francisco), com quatro gols cada.

Temporada de goleiraços

Marcelo Rangel (Remo) e Matheus Nogueira (Paysandu) são os principais nomes desta temporada paraense de goleiraços. Daniel, de apenas 19 anos, está brilhando no Capitão Poço. Também são destaques Diego, no Independente; Xandão, no Castanhal; e o quarentão Vinícius, no Bragantino.

Em contraposição, o gaúcho Axel Lopes (Águia) não está repetindo a performance que o tornou um dos melhores goleiros da região desde 2017, com as camisas de Santos/AP, Tuna, Bragantino, Castanhal e Águia.

BAIXINHAS

Marcelo Rangel e Matheus Nogueira mostram que goleirões também têm suas desatenções e falhas vexatórias. O goleiro do Remo relaxou em campo e tomou um "frango" do São Raimundo de Roraima. Na Série B, no ano passado, o goleiro do Paysandu sofreu um frangaço diante do Novorizontino.

Antônio Carlos Teixeira, presidente do Remo, fez questão de lembrar à coluna que vai disparar o Gatilho Social referente ao avanço na Copa do Brasil. O Paysandu fará o mesmo pela classificação na Copa Verde. O Gatilho Social é a ação de doações a instituições filantrópicas. Um compromisso muito louvável dos dois clubes, cumprido a cada conquista no futebol.

Tem sido providencial a inserção da Polícia Federal nos eventos de futebol, como determina a Lei Geral do Esporte. A PF fiscaliza o serviço particular de segurança, o estacionamento e outros serviços. Melhorias estão sendo notadas pelo público no Mangueirão. Um freio nos esquemas!

Crescem os questionamentos ao trabalho do técnico Rodrigo Santana, que já causa insatisfação em gente grande no clube. Em processo de reconstrução, é natural que o time ainda não tenha engrenado. Mas o processo precisa mesmo fluir com mais coerência.

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, chama atenção para o histórico do atacante Jorge Benítez nas três transferências anteriores. Ele foi negociado por valores crescentes em todas elas. Aos 32 anos, fez 9 gols em 34 jogos no ano passado pelo Deportivo Luqueño, do Paraguai.

Para Remo e Paysandu, que disputam a Série B nacional, o prazo para habilitar atletas junto à CBF se encerra hoje. Para os demais clubes do Parazão, o prazo final é o último dia útil anterior à abertura da segunda fase, conforme consta no regulamento do campeonato.

Rodada sem VAR em nenhum dos seis jogos de domingo. Decisão da FPF em nome da isonomia na rodada que define classificações e rebaixamentos. Ao longo da competição, só houve VAR nos jogos transmitidos pela TV Cultura. No domingo, a transmissão será para Paysandu x Castanhal. O jogo Cametá x Remo será exibido pela Remo TV.

Remo x Criciúma acontecerá no dia 5 ou no dia 12 de março, em Belém. É jogo único, com renda dividida. Em caso de empate nos 90 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis, valendo os R$ 2,3 milhões da terceira fase da Copa do Brasil.