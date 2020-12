Axel Lopes, ‘Campeonato Brasileiro começa agora para o Bragantino'

O goleiro do Bragantino, Axel Lopes, diz que o Campeonato Brasileiro da Série D começa agora para o Tubarão com o time disputando vaga nas oitavas de final da competição. “Na verdade, a gente comenta que o campeonato está começando para nós. Os jogos da fase inicial foram importantes, agora tanto faz se você foi primeiro ou quarto na fase, pois tudo agora está num mesmo parâmetro e o Bragantino não pode errar em casa. Jogar no Diogão é um fator positivo, mas temos a consciência de um jogo difícil para nós”, aponta.

Axel diz que o Tubarão está focado para fazer um grande jogo contra o time maranhense. Titular na maioria dos jogos do time, Axel diz estar preparado para evitar gols do Poraquê. “Não vamos levar choque dentro de casa. Estamos alertas”, ironiza.

Na opinião do preparador físico Anderson Oliveira, o Bragantino passou por uma fase desgastante, com jogos aos sábados e quartas. “Sim, tivemos uma maratona bem cansativa, a vantagem agora é ter uma semana cheia de treinos e descanso. É diferente da fase de grupo, aonde não tínhamos tempo para recuperara e trabalhar bem a equipe. Agora temos uma semana inteira para treinar, o que é bastante produtivo. Colocamos em ação atletas que estavam vindo do departamento médico, tudo isso facilita muito para nós e para o grupo, que fisicamente fica melhor”, acentua.