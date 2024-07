Avaí x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (19/07) pelo Brasileirão

Avaí x Ceará se enfrentam hoje, sexta-feira (19/07), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), estádio da Ressacada, em Florianópolis. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Avaí x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Sportv, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí acumula 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 14 gols marcados e 12 gols sofridos no Brasileirão. O Leão da Ilha vem de uma derrota no último jogo por 2 a 1, mas ainda segue vivo na briga para entrar no G4 da competição. Atualmente, o clube ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação.

Já o Ceará soma 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 20 gols sofridos. O Vozão vai para mais um desafio fora de casa após ter perdido para o Paysandu por 2 a 1 na última rodada e enfrenta o Avai precisando ganhar para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube está em 14º lugar na tabela.

VEJA MAIS

Avai x Ceará: prováveis escalações

Avaí: César Augusto, Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar, Mário Sérgio, Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro, Giovanni, Pottker e Garcez.. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço; Facundo Castro, Aylon e Jorge Recalde. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio da Ressacada, em Florianópolis

Data/Horário: 19 de julho de 2024, 19h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)