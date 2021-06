Ausência de Fagner contra o Atlético-GO abre disputa pela lateral-direita no Corinthians

O Corinthians não terá o lateral-direito Fagner no duelo desta quarta-feira (9), às 21h30, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogador foi expulso na partida de ida, na última quarta-feira (2), na Neo Química Arena, e cumprirá suspensão no jogo desta semana.

Bruno Méndez e João Victor disputarão a posição na ala direita. Os dois zagueiros têm sido as opções na ausência de Fagner, já que o Timão não possui lateral-direito reserva desde a liberação de Michel Macedo para o Juventude, por empréstimo, em abril.

>> Confira a tabela da Copa do Brasil e confira os jogos do Timão>> Baixe o novo app de resultados do L!

O garoto Matheus Alexandre retornou de empréstimo junto a Inter de Limeira, mas como foi integrado ao elenco recentemente dificilmente herdará a posição em um jogo de tamanha importância.

Sylvinho não esboçou time no treinamento da última segunda-feira (7), no CT Joaquim Grava. Os titulares na vitória por 1 a 0 contra o América-MG, no último domingo (6) fizeram apenas um trabalho regenerativo, na parte interna do Centro de Treinamentos, entre eles João Victor, que atuou como zagueiro, na ausência de Raul, que foi liberado do confronto diante do Coelho para resolver problemas particulares.

João foi elogiado pelo seu treinador após o triunfo.

– O João Victor é um grande jogador, teve uma performance muito boa como todo o nosso time, de entrega, de luta, que é o que nós estamos exigindo, buscando, e eles tiveram realmente uma entrega grande, não somente os 11 que jogaram, mas aqueles que estão entrando, com desejo de ajuda, embora possam ser dez minutos, não importa, nós precisamos de todos do elenco, então todos são muito úteis e jogadores importantes de um clube como é o Corinthians, da nossa grandeza e todos serão utilizados no seu tempo – disse Sylvinho em entrevista coletiva virtual.

Em exclusiva recente concedida ao L!, o defensor admitiu que prefere atuar como zagueiro, mas que não tem problemas em jogar na lateral-direita.

– Realmente venho jogando de lateral, fazendo bons jogos, mesmo não sendo a minha posição e jogando de zagueiro. Eu tenho como preferência jogar de zagueiro, é uma posição que eu já estou muito mais adaptado, é uma posição que eu venho jogando há muito mais tempo, é uma coisa que eu sei mais posicionamento, sei o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Lateral é uma coisa nova, começou no Atlético-GO, fiz dois ou três jogos, e aqui no Corinthians foram três ou quatro jogos, algo assim, mas é uma posição que eu me identifico muito. Por ser um cara rápido, eu gosto de jogar naquela função também, mas minha preferência é jogar como zagueiro – disse o atleta à reportagem.

Já Bruno Méndez, como ficou apenas no banco de reservas, foi a campo na reapresentação do grupo e participou de todo trabalho da comissão técnica.

Na última partida do Corinthians pela Sul-Americana, no dia 26 de maio, quando goleou o River Plate (PAR) por 4 a 0, na Neo Química Arena, Bruno e João jogaram juntos, com o uruguaio atuando na lateral-direita, inclusive dando a assistência para o segundo gol, marcado por Jô, e João na zaga. Esse jogo já foi sob olhares do técnico Sylvinho, que tinha sido apresentado no dia anterior, comandado treinamento, mas ficou apenas nas tribunas da Arena naquela ocasião, quando o time foi comandado pelo interino Fernando Lázaro.