Audax Italiano x Ñublense: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (21/07) pela Sul-Americana

As equipes Audax Italiano e Ñublense disputam nesta sexta-feira (21/07) a segunda partida da primeira etapa da fase eliminatória da Copa Sul-Americana. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no estádio El Teniente, em Rangagua, no Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Audax Italiano x Ñublense ao vivo?

A partida Audax Italiano x Ñublense poderá ser assistida pelo serviço de streaming Paramount+ e pelo site de apostas esportivas Bet365, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Audax Italiano x Ñublense chegam para o jogo?

Audax e Ñublense chegam sem nenhuma vantagem para a partida de hoje na Copa Sul-Americana. A partida de ida entre as duas equipes terminou em 0x0.

O Audax Italiano ocupa a 12ª posição do Campeonato Chileno com 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus cinco últimos jogos na competição lhe renderam 2 vitórias e 3 derrotas.

Já Ñublense ocupa a 14ª posição na competição com 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus cinco últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Audax Italiano: Tomas Ahumada, Carlos Labrin, Osvaldo Bosso, Nicolas Fernandez, Roberto Cereceda, Michael Fuentes, Fernando Juarez, Gonzalo Rios, Gabriel Hachen, Marcelo Diaz, Gonzalo Sosa. Técnico: Luca Marcogiuseppe.

Ñublense: Nicola Perez, Rafael Caroca, Jovany Campusano, Bernardo Cerezo, Nicolas Zalazar, Lorenzo Reyes, Bayron Oyarzo, Juan Leiva, Manuel Rivera, Alex Valdes, Ismael Sosa. Técnico: Jaime García.

FICHA TÉCNICA

Audax Italiano x Ñublense

Copa Sul-Americana

Local: estádio El Teniente, em Rangagua, no Chile

Data/Horário: 21 de julho de 2023, 19h