Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (02/05) pelo Brasileirão feminino

As equipes Atlético-MG x Santos entram em campo hoje, segunda-feira (02/05), para disputar a 8° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo?

A partida Atlético-MG x Santos pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Eleven Sports, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Atlético-MG x Santos chegam para o jogo?

Atlético Mineiro está na 10° posição do Brasileirão feminino, com um total de 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 6 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Santos ocupa a 6° colocação da competição e acumula 4 vitórias, 3 derrotas, 19 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Escalações

Atlético-MG: Nicole, Katielle, Cotrim, Arcanjo, B. Melo, Bermúdez, Dayana, L. Gómez, Fabem, Jayanne, Soraya. Treinadora: Lindsay Camila.

Santos: Vivi, Gi Oliveira, Tayla, Kaká, Stábile, Valverde, Julia, Fernanda, Thaisinha, Jane, Cristiane. Treinadora: Tatiele Silveira.

Ficha técnica - Atlético-MG x Santos

Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Data/horário: 02 de maio de 2022, às 20h