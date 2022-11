Atlético-MG x Cuiabá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pelo Brasileirão

As equipes Atlético-MG x Cuiabá disputam nesta quinta-feira (10/11) a 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Cuiabá ao vivo?

A partida Atlético-MG x Cuiabá pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Atlético-MG x Cuiabá chegam para o jogo?

Atlético está em 9° lugar no Brasileirão e soma 13 vitórias, 13 empates, 10 derrotas, 41 gols marcados e 37 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Cuiabá ocupa a 16° posição, última antes da zona de rebaixamento, com 9 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 29 gols marcados e 38 gols sofridos. Nas suas últimas partidas, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Jemerson, Junior Alonso (Réver) e Dodô; Jair, Otávio e Nacho; Ademir (Zaracho), Keno e Vargas. Técnico: Cuca.

Cuiabá: Walter; Joaquim, Paulão, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Camilo e Rafael Gava; Jonathan Cafu, André Luís e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Cuiabá

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 10 de novembro de 2022, 20h