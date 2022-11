Manchester United x Aston Villa: onde assistir o jogo de hoje (10/11) pela Copa da Liga Inglesa

As equipes Manchester United x Aston Villa disputam nesta quinta-feira (10/11) a 3° rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Aston Villa ao vivo?

A partida Manchester United x Aston Villa pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Manchester United x Aston Villa​ chegam para o jogo?

Manchester United ocupa o 5° lugar da Premier League com um total de 13 vitórias, 7 empates e 2 derrotas.

Já Aston Villa venceu Bolton Wanderers por 4 a 1 na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. Na Premier League, o time som 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

No último domingo (06/11), durante a 15° rodada da Premier League, Aston Villa venceu Manchester United por 3 a 1.

Prováveis escalações

Manchester United: Dubravka; Dalot, Martinez, Maguire e Malacia; Fred e McTominay; Elanga, Bruno Fernandes e Rashford; Martial. Técnico: Erik ten Hag.

Aston Villa: Olsen; Cash, Chambers, Mings e Digne; Kamara, McGinn e Ramsey; Bailey, Watkins e Buendía. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Aston Villa

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Old Trafford, Manchester

Data/Horário: 10 de novembro de 2022, 17h