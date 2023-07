Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (08/07) pelo Brasileirão

As equipes Atlético-MG x Corinthians disputam neste sábado (08/07) a 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians ao vivo?

A partida Atlético-MG x Corinthians poderá ser assistida pela TV Globo e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Atlético-MG x Corinthians chegam para o jogo?

Corinthians é o 16° colocado do Brasileirão e soma 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Atlético-MG ocupa a 10° posição com 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 13 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Prováveis Escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Lemos, Jemerson e Arana; Battaglia, Edenílson, Igor Gomes e Zaracho; Pavón e Paulinho. Técnico: Felipão.

Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Murillo e Bidu; Gabriel Moscardo, Ruan, Maycon (Fausto Vera) e Guilherme Biro; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 08 de julho de 2023, 18h30