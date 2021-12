Atlético-MG vira em quatro minutos, vence o Bahia e conquista o título do Brasileirão

O Atlético-MG conquistou o Brasileirão pela segunda vez em sua história, na noite desta quinta-feira (2). O Galo chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova, mas em quatro minutos, virou o placar. Luiz Otávio e Gilberto fizeram para o Bahia. Mas Hulk de pênalti e Keno duas vezes deram a volta no marcador. Com a vitória, o Atlético-MG deu um fim ao jejum de 50 anos sem o título.

Treinado pelo ex-Remo Cuca, Atlético-MG assumiu a liderança do campeonato ainda na 15ª rodada, para não largar mais. Com a vitória nesta rodada, o Galo acumula 25 vitórias, seis empates e cinco derrotas, em 36 partidas, sendo 81 pontos no total. O time atleticano é também dono da melhor defesa do campeonato, com 27 gols tomados.

O grande destaque foi o atacante Hulk. Arilheiro do Brasileirão com 18 gols, o jogador chegou com a desconfiança de torcida e imprensa, mas se tornou o principal nome do campeonato. O jogador de 35 anos, titular da Seleção Brasileira na Copa de 2014, tem 33 gols em 65 partidas pelo Galo.