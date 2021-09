Atlético-MG vence de novo, elimina o Fluminense e avança à semifinal da Copa do Brasil

O Atlético-MG confirmou a vantagem e venceu novamente o Fluminense, desta vez por 1 a 0, garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Depois do 2 a 1 no Maracanã, o Galo fez o resultado com gol de Hulk, de pênalti, no Mineirão, e agora espera o vencedor de Fortaleza e São Paulo ainda nesta quarta-feira para saber o adversário.

As partidas estão previstas para as semanas dos dias 20 e 27 de outubro. Agora as duas equipes voltam a se preocupar com o Campeonato Brasileiro. O Atlético receberá o Sport no próximo sábado, às 19h, no Mineirão, enquanto o Flu visita o Cuiabá na segunda-feira, às 20h, na Arena Pantanal.

JOGO MORNO

Com propostas bem definidas, o Atlético foi para o ataque, mesmo estando com vantagem, mas se deparou com um Fluminense completamente fechado e aplicado na defesa, o que dificultou a criação das jogadas. Com poucos espaços, o Galo girou a bola para tentar encontrar alternativas. Pelo lado do tricolor, a equipe até tentou explorar a velocidade dos pontas, especialmente com Caio Paulista, mas teve problemas para avançar e ficar com a bola.

ABERTO

As duas melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Fluminense. Primeiro, em contra-ataque de velocidade, Danilo Barcelos partiu e achou Fred, que cabeceou e parou em bela defesa de Everson. No lance seguinte, o goleiro saiu muito mal e a bola sobrou para Luiz Henrique, que tentou cruzar de costas para o gol, mas errou a direção. Na reta final, o Galo melhorou e passou a chegar mais, dando sustos, mas ainda sem finalizar com mais qualidade pela dificuldade de achar espaços.

ABRIU

O segundo tempo voltou animado e com um Atlético-MG diferente, se arriscando mais após a entrada de Diego Costa. A pressão funcionou aos sete minutos. Mariano cruzou e Danilo Barcelos desviou, mas a bola bateu no cotovelo. Após análise no vídeo, o árbitro assinalou a penalidade. Hulk foi para a cobrança, deslocou o goleiro e abriu o placar, ampliando a vantagem.

VAGA CONFIRMADA

Nos minutos finais, o técnico Marcão tentou mudar o time e encher de atacantes para chegar com mais perigo, no entanto, o que se viu foi um Atlético confiante, seguro e que criou uma oportunidade mais clara, com Diego Costa. Enquanto os mandantes apenas administraram o resultado, os visitantes não conseguiram se organizar para brigar. Assim, o Atlético-MG confirmou a vaga na semifinal.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 FLUMINENSE



Data/Hora: 15/09/2021, às 19h

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa-SP)

Gol: Hulk (10'/2ºT) (1-0)

Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Yago Felipe (FLU), Zaracho (CAM)

Cartões vermelhos: -



ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Igor Rabelo, Alonso, Arana; Allan, Jair (Réver - 37'/2ºT), Zaracho (Keno - 37'/2ºT); Nacho Fernández (Eduardo Sasha - 41'/2ºT), Vargas (Diego Costa - intervalo) e Hulk (Nathan - 42'/2ºT). Técnico: Cuca.



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos, Wellington (Arias - 15'/2ºT), Nonato (Calegari - 25'/2ºT), Yago Felipe; Luiz Henrique (Bobadilla - 25'/2ºT), Caio Paulista (Gustavo Apis - 29'/2ºT) e Fred (Abel Hernández - 29'/2ºT). Técnico: Marcão.