Atlético-MG tem quase o triplo de chances de conquistar o Brasileiro em relação a Fla e Palmeiras

Após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, o Atlético-MG chegou aos 50,8% de chances de conquistar o título brasileiro, um sonho que a equipe mineira acalenta há meio século.

O levantamento feito pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostra o Galo bem cotado para sair da fila e levantar o caneco.

Os rivais mais badalados, como Flamengo, quinto colocado, com 31 pontos, e Palmeiras, vice-líder, com 35, quatro a menos que o alvinegro na classificação, aparecem com percentuais de chances bem menores que a equipe de Cuca para conquistar o Brasileirão.

O time rubro negro, que ainda tem dois jogos a menos em relação aos rivais, possui 16,6% de chances de título. Já o Verdão aparece com 14,9% de chances de conquista segundo os matemáticos da universidade.

Para o site de probabilidades do futebol da UFMG, quem fizer 86 pontos será campeão. Assim, o Galo precisaria de mais 47 pontos para fazer a festa, já que possui 39 pontos na tabela de classificação. Todavia, quem chegar aos 77 pontos tem 99,3% de ser campeão, o que reduziria para 38 pontos conquistados para um time conquistar a taça. O cálculo tem força, já que o Flamengo venceu o campeonato de 2020 com 71 pontos.

Chances de Libertadores e de rebaixamento do Galo

Ainda na parte de cima da tabela, o Galo possui 98,7% de chances de jogar a Libertadores de 2022, enquanto o risco de ser rebaixado do time alvinegro é perto de zero.