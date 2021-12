Atlético-MG renova o contrato do goleiro Everson até o fim de 2025

O bicampeão da Copa do Brasil e Brasileiro renovou contrato com um de seus destaques: o goleiro Everson, que tinha vínculo com o Galo até o fim desta temporada, teve sua permanência ampliada até o fim de 2025.

Foi a primeira renovação de contrato do elenco campeão, já que outros atletas tem contrato com o alvinegro até 2022.

O Galo tem as seguintes situações para resolver:

-Tchê Tchê tem contrato até maior. Ele está emprestado até maio de 2022 pelo São Paulo.

Hulk e Diego Costa assinaram até dezembro de 2022. Hulk tem uma cláusula no contrato que se conseguir metas de partidas for batida, há renovação automática até o fim de 2023.

Já Diego, que chegou em agosto, diz querer ficar no Galo, mas ainda não definiu seu futuro e tem sondagens de outros clubes, inclusive de fora do país.

O zagueiro Igor Rabello quer ficar. Ele e Réver ainda tem mais 12 meses de vínculo.

O lateral Mariano também assinou até o fim de 2022. Outros nomes que terão de ser avaliados pelo Galo são do goleiro Rafael e do atacante Eduardo Vargas.