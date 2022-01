Atlético-MG busca alternativa a Jorge Jesus e inicia conversas com Carlos Carvalhal

O Atlético-MG já está acionando um “Plano B” caso não consiga avançar nas negociações com o técnico Jorge Jesus. E o Galo mira outro português para comandar a equipe: Carlos Carvalhal, que está no Braga, clube da primeira divisão portuguesa.

A informação inicial foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo LANCE!. A diretoria alvinegra está tendo conversas com os dois técnicos, buscando um entendimento rápido

O Atlético terá de resolver um problema caso avance nas conversas com Carvalhal. De acordo com o site português "A Bola", a multa rescisória do treinador para romper contrato com o Braga é de 2,5 milhões de euros. O treinador também foi alvo do Flamengo, mas o Rubro Negro fechou com outro português: Paulo Sousa.

O Braga esta em o 4º lugar no Campeonato Português. O técnico tem 55 anos e está em sua segunda passagem pelo clube. Carvalhal começou sua carreira em 1988, no clube Espinho, onde também atuou como jogador, e tem passagens como treinador por Portugal, Inglaterra, Turquia e Grécia, conquistando a Liga de Portugal com o Vitória de Setúbal na temporada 2007/2008. Seus trabalhos no Swansea, Rio Ave e Braga, geraram mais interesse de outras equipes.