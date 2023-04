Atlético Madrid x Mallorca: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (26/04) pela La Liga

As equipes Atlético Madrid x Mallorca disputam nesta quarta-feira (26/04) a pela 31° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo acontece às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Mallorca ao vivo?

A partida Atlético Madrid x Mallorca pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Atlético Madrid x Mallorca chegam para o jogo?

Atlético Madrid está em 3° lugar em La Liga com 18 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Antes da sua derrota para Barcelona na última rodada, o time estava em uma sequência de 6 vitórias.

Já Mallorca é o 11° colocado da competição e acumula 11 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Nas últimas rodadas do campeonato, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Giménez, Goffrey Kondogbia, Mario Hermoso e Yannick Carrasco; Axel Witsel, Rodrigo De Paul e Thomas Lemar; Ángel Correa e Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Mallorca: Predrag Rajkovic; Pablo Maffeo, Dennis Hadzikadunic, Martin Valjent, Jose Copete e Jaume Costa; Clément Grenier, Manu Morlanes e Kang-in Lee; Vedat Muriqi e Amath Ndiaye. Técnico: Javier Aguirre.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Mallorca

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, Espanha

Data/Horário: 26 de abril de 2023, 14h30