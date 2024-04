Atlético-GO x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (21/04) pelo Brasileirão

Atlético-GO x São Paulo disputam hoje, domingo (21/04), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético-GO passou por uma derrota de 2 a 1 para Flamengo e outra de 1 a 0 para Botafogo.

Já São Paulo soma duas derrotas de 2 a 1, sendo uma para Fortaleza e outra para Flamengo.

VEJA MAIS

Atlético-GO x São Paulo: prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Rhaldney), Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo (Galoppo); Luciano, Calleri e Ferreira. Técnico (interino): Milton Cruz.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 21 de abril de 2024, 18h30