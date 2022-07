Atlético-GO x Olimpia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/07) pela Copa Sul-Americana

As equipes Atlético-GO x Olimpia entram em campo hoje, quinta-feira (07/07), para disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) São Paulo x Universidad Católica (CHI): onde assistir ao vivo o jogo hoje (07/07) pela Sul-Americana]]

[[(standard.Article) Estudiantes x Fortaleza: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/07) pela Libertadores]]

Onde assistir Atlético GO x Olimpia ao vivo?

A partida Atlético Goianiense x Club Olimpia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Atlético GO x Club Olimpia chegam para o jogo?

Atlético-GO liderou o Grupo F da primeira fase da Copa Sulamericana com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Olimpia vem da 3° posição do Grupo G da Copa Libertadores da América, por onde acumulou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Club Olimpia venceu a partida de ida por 2 a 0.

Prováveis escalações

Atlético: Ronaldo; Hayner (Dudu), Edson Felipe, Ramon e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho (Shaylon); Luiz Fernando (Airton), Churín e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

Olimpia: Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo e Iván Torres; Marcos Gómez, Hugo Quintana e Alejandro Silva; Derlis González, Fernando Cardozo e Jorge Recalde. Técnico: Julio César Cáceres.

Ficha técnica - Atlético-GO x Club Olimpia

Copa Sul-Americana

Local: Estádio do Governo do Estado de Goiás, em Goiânia (GO)

Data/horário: 07 de julho de 2022, às 21h30