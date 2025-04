Atlético-GO x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/04) pela Série B

Atlético-GO x Athletic Club disputam hoje, segunda-feira (07/04), a 1° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético GO x Athletic Club ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Atlético Goianiense empatou com o Inhumas por 1 a 1, venceu a mesma equipe por 2 a 0, empatou com o Anápolis por 2 a 2, perdeu para o Retrô nos pênaltis e foi superado pelo Anápolis por 3 a 2.

Já o Athletic passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Democrata, outra de 2 a 1 sobre Barcelona-BA, uma terceira de 2 a 0 sobre o Uberlândia, uma derrota nos pênaltis para o Grêmio e uma vitóira de 3 a 2 sobre a Uberlândia.

VEJA MAIS

Atlético GO x Athletic: prováveis escalações

Atlético GO: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Kauan e Shaylon; Marcelinho, Caio Dantas e Pottker. Técnico: Cláudio Tencati.

Athletic: Adriel; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Lincoln e Mateus Gonçalves. Técnico: Roger Silva.

FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 07 de abril de 2025, 19h