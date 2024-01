Atleta ex-Boca e Benfica ameaçou assassinar parentes da ex caso ela não se matasse

O ex-jogador Oscar Junior Benítez, que atuou anteriormente pelo Boca Juniors e Benfica, está enfrentando graves acusações relacionadas a ameaças de violência. Segundo informações da agência de notícias Télam, da Argentina, Benítez teria ameaçado os familiares de sua ex-namorada, Anabelia Ayala, de morte, exigindo que ela tirasse a própria vida. A agência relata que o jogador teria assistido à morte da jovem por meio de uma videoconferência.

VEJA MAIS

A família de Anabelia entregou um tablet e um celular que costumavam ser escondidos no banheiro aos investigadores, fornecendo evidências sobre o ocorrido. O incidente teria ocorrido na véspera de Ano-Novo.

Juan Carlos Ayala, pai de Anabelia, relatou em entrevista à Télam que, após a morte da filha, recebeu um áudio de familiares de Benítez, no qual indicavam que o ex-jogador do Boca havia feito uma videochamada enquanto Anabelia tirava a própria vida.

Benítez foi preso por violar a prisão domiciliar ao ir até a casa da ex-namorada, que já o havia denunciado por violência de gênero. O jogador desrespeitou uma ordem de restrição expedida em 30 de dezembro de 2023, que o proibia de se aproximar dela. O casal morou junto em 2019, no México, quando o jogador estava no Atlético San Luis. Pouco tempo depois, ela decidiu retornar à Argentina e afirmou ter sido vítima de violência por parte do atleta.

O ex-jogador chegou a ficar detido por seis meses após ser denunciado por ela. Porém, segundo familiares de Anabelia, Oscar Benítez nunca cumpriu a determinação judicial de ficar longe da ex-namorada, e inclusive teria estado na casa dela no dia 30 de dezembro. O caso já está sendo investigado pelas autoridades locais.

As acusações contra o ex-jogador remontam a 2021, quando ele teria ameaçado matar o ex-sogro, repetindo as ameaças em 2022. Benítez enfrenta agora acusações formais relacionadas à "coação agravada pelo uso de arma de fogo em concurso real, com danos, ameaças e desobediência".