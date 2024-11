Athletico-PR x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/11) pelo Brasileirão

Athletico-PR x Vitória disputam hoje, sábado (02/11), a 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo iniciará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, a Ligga Arena, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico PR x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Rede Furacão e pela CazéTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletico Paranaense está em 16° lugar no Brasileirão com 9 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 32 gols marcados e 37 gols sofridos. Antes da sua vitória na última rodada, o time estava em uma sequência de 4 derrotas.

Já o Vitória ocupa a 14° posição e acumula 10 vitórias, 5 empates, 16 derrotas, 35 gols marcados e 45 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Athletico PR x Vitória: prováveis escalações

Athletico Paranaense: Mycael; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick, Felipinho e João Cruz; Nikão, Julimar e Pablo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Matheusinho; Carlos Eduardo, Everaldo e Alerrandro.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 02 de novembro de 2024, 18h30