Athletico-PR x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/08) pelo Brasileirão

Athletico-PR x Juventude disputam hoje, domingo (18/08), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Ligga Arena, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico PR x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Rede Furacão, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletico Paranaense acumula no Brasileirão 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 24 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Juventude soma 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. O time também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Athletico PR x Juventude: prováveis escalações

Athletico Paranaense: Léo Link; Léo Godoy (Erick), Thiago Heleno, Gamarra, Fernando; Fernandinho, Christian, Zappeli; Canobbio, Di Yorio (Cuello) e Julimar (Mastriani). Técnico: Martín Varini

Juventude: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Oyama, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Marcelinho, Erick Farias e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 18 de agosto de 2024, 18h30