Athletico PR x Criciúma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/06) pelo Brasileirão

Athletico PR x Criciúma disputam hoje, quinta-feira (13/06), pela 8° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico PR x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Rede Furacão e CazéTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletico PR é o 5° colocado do Brasileirão e soma 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Criciúma está em 17° lugar na competição com 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos.

Athletico-PR x Criciúma: prováveis escalações

Athletico: Léo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Léo Godoy, Erick, Fernandinho e Fernando (Esquivel); Nikão, Zapelli e Mastriani. Técnico: Cuca.

Criciúma: Gustavo (Alisson); Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Higor Meritão, Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie (Eder). Técnico: Claudio Tencati.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Criciúma

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 13 de junho de 2024, 20h